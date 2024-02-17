Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Салернітаною.

Міланський Інтер напередодні обіграв Салернітану в домашньому поєдинку двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Салернітана 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Хлопці чудово себе проявили. Ми зіграли цю гру як справжні професіонали та мали правильний підхід до справи. Ми знали, що Салернітана останнім часом створила багато проблем багатьом таким командам, як Наполі, Ювентус і Мілан.

У мене не було ніяких побоювань щодо стартового складу, оскільки команда добре відновилась, хоча ми грали важкий матч у суботу в Римі. Я зробив три заміни, міг би зробити більше, але гравці виглядали повністю готовими, сконцентрованими та усвідомлювали важливість матчу для нашої таблиці.

Загалом, команда стала більш зрілою, ми добре перекриваємо простір і майже завжди зберігаємо баланс. Це була дуже важлива гра напередодні поєдинку Ліги чемпіонів, і у нас був правильний підхід із самого початку.

У футболі немає такої речі, як впевненість, ми повинні залишатись сконцентрованими. Як гравець, я колись виграв Скудетто, яке, здавалося, було втрачено, а потім програв те, яке, здавалося, було виграно. Я вже давно у футболі і знаю, що попереду нас чекає довгий шлях.

Ми долаємо його по одній грі за раз, так було в останні три місяці попереднього сезону. Наша мета — пройти весь шлях у кожному змаганні. Попереду довгий шлях, і ми повинні залишатися на ногах, тому що Ювентус і Мілан не відпустять нас до останнього.

Раніше ми грали кожні три-чотири дні у 2024 році, але відтепер це буде ще більш насичений графік, тому мені потрібна така ж реакція від гравців, яку я отримав сьогодні від тих, хто вийшов на поле в стартовому складі, і тих, хто входив із лави запасних.

Атлетіко? Це — якісна команда, вони є складним суперником і мають великий досвід, але ми будемо протистояти їм з нашими власними характеристиками", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти Лечче на виїзді.