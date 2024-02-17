Італія

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Салернітаною.

Напередодні міланський Інтер обіграв Салернітану в домашньому поєдинку двадцять п’ятого туру італійської Серії A.

Інтер — Салернітана 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Нападник "змій" Лаутаро Мартінес, на рахунку якого один забитий м’яч, що дозволив йому встановити рідкісне досягнення, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже задоволений тим, що вдалось забити сьогодні. Ми працюємо для досягнення командних цілей, але особисті результати також важливі.

Ми провели дуже хорошу гру, у якій був важливим цілісний підхід. Ми всім подали важливий сигнал. Це — правильний шлях. Інтер завжди повинен залишатися на вершині: це те, що ми намагаємося донести і до наших нових футболістів.

Команда грає на дуже високому рівні, і навіть ті, хто на лаві запасних, виходять на поле і грають добре. Тюрам? Та він постійно сміється! Приємно мати такого гравця в колективі. Колектив, роздягальня — треба всіх тримати в тонусі.

Інтер повинен продовжувати в тому ж дусі. Ми повинні думати про себе, крок за кроком і всі йти в одному напрямку, тому що тільки так ми можемо досягти наших цілей.

Ми завжди повинні намагатися вдосконалюватись. Наступний вівторок буде важливим для нас, тому що потім буде матч-відповідь удома в суперників. Нам доведеться зіграти гру з великою інтенсивністю.

Ми отримуємо чимало задоволення від перемог, але ми ніколи не повинні розслаблятись. Треба опустити голову, крутити педалі і завжди мислити масштабно", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє проти Лечче на виїзді.