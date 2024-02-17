Така серія вперше з квітня 2023 року.
МАССІМІЛІАНО АЛЛЕГРІ, GETTY IMAGES
17 лютого 2024, 21:28
Серія Ювентуса без перемог досягла чотирьох матчів.
Команда Массіміліано Аллегрі зіграла внічию з Вероною (2:2)
у 25-му турі Серії А.
Востаннє туринці вигравали 21 січня — 3:0 у Лечче. Відтоді вони двічі зіграли внічию і двічі поступилися.
Серії з чотирьох матчів без перемог у Ювентуса не було з квітня 2023 року.
Зазначимо, що 25 лютого "бьянконері", які відстають на 9 очок від Інтера, прийматимуть Фрозіноне.