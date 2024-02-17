Італія

Така серія вперше з квітня 2023 року.

Серія Ювентуса без перемог досягла чотирьох матчів.

Команда Массіміліано Аллегрі зіграла внічию з Вероною (2:2) у 25-му турі Серії А.

Востаннє туринці вигравали 21 січня — 3:0 у Лечче. Відтоді вони двічі зіграли внічию і двічі поступилися.

Серії з чотирьох матчів без перемог у Ювентуса не було з квітня 2023 року.

Зазначимо, що 25 лютого "бьянконері", які відстають на 9 очок від Інтера, прийматимуть Фрозіноне.