Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 18 лютого 2024 року, 13:30.
Лаціо — Болонья, Getty Images
18 лютого 2024, 17:17
У матчі 25 туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі несподівано поступився Болоньї (1:2).
"Орли" відкрили рахунок на 18 хвилині зусиллями Ісаксена, але під перерву результативним ударом у складі гостей відзначився Ель Аззузі.
Перемогу команді Тіаго Мотти приніс забитий м'яч у виконанні Зіркзее на 78 хвилині поєдинку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Болонья в матчі 25 туру італійської Серії А-2023/24:
Лаціо — Болонья 1:2
Голи: Ісаксен, 18 — Ель Аззузі, 39, Зіркзе, 78.
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 77), Патрік (Казале, 11), Хіла, Марушич — Гендузі, Катальді, Л. Альберто (Камада, 77) — Ісаксен (Педро, 65), Іммобіле (Кастельянос, 65), Андерсон.
Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Лукумі, Крістіансен (Калафіорі, 85) — Ель Аззузі (Ебішер, 73) — Орсоліні (Ликоянніс, 85), Фергюсон, Фаббіан (Урбанські, 73), Салемакерс (Ндоє, 73) — Зіркзе.
Попередження: Катальді, Марушич — Фаббіан, Ель Аззузі, Ебішер.