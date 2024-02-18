Італія

Завершився шостий поєдинок 25 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Лаціо приймав Болонью на Стадіо Олімпіко.

У першому таймі команди обмінялися голами. Спочатку за господарів поля відзначився Ісаксен, а потім Ель Аззузі відновив паритет. Вже у другій половині другого тайму Зіркзе вивів гостей вперед. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував звитягу підопічних Тіаго Мотти.

Лаціо — Болонья 1:2

Голи: Ісаксен, 18 — Ель Аззузі, 39, Зіркзе, 78

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 77), Патрік (Казале, 11), Хіла, Марушич — Гендузі, Катальді, Л. Альберто (Камада, 77) — Ісаксен (Педро, 65), Іммобіле (Кастельянос, 65), Андерсон

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Лукумі, Крістіансен (Калафіорі, 85) — Ель Аззузі (Ебішер, 73) — Орсоліні (Ликоянніс, 85), Фергюсон, Фаббіан (Урбанські, 73), Салемакерс (Ндоє, 73) — Зіркзе

Попередження: Катальді, Марушич — Фаббіан, Ель Аззузі, Ебішер