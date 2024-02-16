Німеччина

Президент Баварії Герберт Гайнер вважає, що криза в клубі тимчасова і не все втрачено в цьому сезоні.

Мюнхенська Баварія має шанси на два трофеї в цьому сезоні: "срібна салатниця" та кубок Ліги чемпіонів. В обидвох турнірах становище "роттен" некритичне. В першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ вони поступились Лаціо (0:1), а за декілька днів до цього без шансів програли Баєру в чемпіонаті (0:3). Тепер їхнє відставання від лідера складає 5 очок. Втім, це геть не турбує президента клубу Герберта Гайнера. Він вважає, що клуб здатен виправити ситуацію.

"Ми про це взагалі не турбуємось. У Лізі чемпіонів у нас, як і раніше, є всі шанси. Навіть після 0:1 від Лаціо все можливо. Гра у відповідь відбудеться через три тижні, і в ній ми перевернемо ситуацію і вийдемо до чвертьфіналу. На Альянц Арені буде розпродано всі квитки, фанати підтримають нас. З їхньою підтримкою ми зможемо це зробити", — сказав Гайнер в коментарі Bayern & Germany.

Раніше повідомлялось, що Тухель принизив гравців Баварії після поразки від Баєра.