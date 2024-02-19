Італія

Чергова зміна на тренерському містку неаполітанців.

Керівництво Наполі домовилося про контракт із головним тренером збірної Словаччини Франческо Кальцоною. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони найближчим часом підпишуть трудову угоду терміном до кінця поточного сезону. 55-річний фахівець поєднуватиме роботу у Наполі та збірній Словиччини. Італієць керуватиме словаками у товариських матчах та на Євро-2024.

Франческо Кальцона раніше вже працював у Наполі, в якості помічника колишнього алленаторе неаполітанців Лучано Спаллетті.