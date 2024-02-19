Італія

Повернення легенди.

Легенда Наполі Марек Гамшик увійде до тренерського штабу Франческо Кальцони у неаполітанському клубі. Таку інформацію надає журналіст Маттео Моретто.

Очікується, що сьогодні президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс проведе заключний раунд переговорів із Кальцоною, щоб той якнайшвидше змінив Вальтера Маццаррі на тренерському містку команди.

Марек Гамшик є рекордсменом Наполі за кількістю проведених матчів. На його рахунку 520 зіграних зустрічей у футболці "партенопеї" в усіх турнірах. У цих поєдинках словак відзначився 121 голом та 101 результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Кальцона підпише контракт з Наполі до кінця цього сезону.