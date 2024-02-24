Італія

Завершився перший поєдинок 26 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять шостого туру італійської Серії А-2023/24 Болонья приймала Верону на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Відкрити рахунок у матчі вдалося господарям поля — відзначився Фаббіан. По перерві Фройлер подвоїв перевагу колективу Тіаго Мотти. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Болоньї. Для "россоблу" це вже п'ята поспіль звитяга у чемпіонаті.

Болонья — Верона 2:0

Голи: Фаббіан, 27, Фройлер, 65

Болонья: Скорупські — Пош (Де Сільвестрі, 75), Беукема, Лукумі, Крістіансен — Фаббіан (Ебішер, 81), Фройлер (Ель Аззузі, 81) — Орсоліні (Ликоянніс, 75), Фергюсон, Ндоє (Карлссон, 82) — Зіркзе

Верона: Монтіпо — Сантонз (Чачуа, 58), Маньяні, Давідович, Кабаль — Дуда (Сілва, 82), Сердар — Суслов, Фолоруншо (Лазович, 87), Свідерські (Мітрович, 58) — Нослін (Анрі, 82)

Попередження: Фройлер, Фергюсон — Дуда, Кабаль