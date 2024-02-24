Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 16:00.

У 26 турі чемпіонату Італії-2023/24 Емполі з Коваленком вирвав виїзну перемогу над Сассуоло на Мапеї Стедіум.

Господарям поля двічі довелося відіграватися по ходу поєдинку. На третій раз їм вже просто не вистачило часу для цього, тож фінальний свисток зафіксував перемогу гостей. Здобута звитяга над прямим конкурентом допомогла колективу Давіде Ніколи відірватися від зони вильоту на 5 очок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сассуоло — Емполі у 26 турі Серії A-2023/24:

Сассуоло — Емполі 2:3

Голи: Пінамонті, 54 (пен.), Феррарі, 77 — Луперто, 11, Ньянг, 64 (пен.), Бастоні, 90+4

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Руан, Феррарі, Дойг — Енріке, Болока (Байрамі, 46) — Вольпато (Мулаттьєрі, 68), Торстведт (Дефрель, 89), Лор'єнте (Рачич, 89) — Пінамонті

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Канчельєрі (Пеццелла, 88), Марін, Малех, Какаче (Дестро, 88) — Коваленко (Бастоні, 80), Камб'ягі (Берешинські, 88) — Черрі (Ньянг, 55)

Попередження: Болока — Ісмайлі, Канчельєрі, Бастоні