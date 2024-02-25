Італія

Керманич Дженоа прокоментував перемогу над Удінезе.

Генуезький Дженоа в рамках двадцять шостого туру італійської Серії A здобув перемогу над фріульським Удінезе на власному полі.

Дженоа — Удінезе 2:0 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно після завершення гри прокоментував успіх власних підопічних.

"Залишився задоволений грою і настроєм команди в дуже непростому матчі, адже суперники мали відмінну структуру гри. Добре, що ми мали достатньо витримки для того, аби зрештою реалізувати власні нагоди.

Спершу ми грали в повільний футбол, бо хотіли приспати пильність захисту Удінезе, але потім різко пришвидшились та забили вирішальні голи. Могли забити й третій м’яч, але чогось не вистачило.

Ретегі? Він є сильним гравцем у такому фізичному та психічному плані, але також має значний запас для вдосконалення. Матео живе в чужому штрафному, як справжній бомбардир, проте має також навчитись віддавати перші передачі, щоб бути ще більш небезпечним для суперників.

Я намагаюсь тримати в тонусі всю команду, про що думаю вдень і вночі, тому що у мене є важливі гравці, яких мені часто доводиться залишати поза грою, і це іноді буває нелегко.

Але це треба робити на благо всієї команди. Хтось має відповідати за це рішення", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Дженоа зіграє в гостях проти міланського Інтера.