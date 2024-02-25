Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24 лютого 2024 року, 21:45.

Генуезький Дженоа в домашньому матчі проти фріульського Удінезе в 26 туру італійської Серії A впевнено здолав суперників (2:0).

Руслан Маліновський у цьому матчі залишався на лаві для запасних до останнього, тоді як партнер ще під завісу першого тайму встановили стійку перевагу за рахунком над суперниками.

І якщо в першому таймі Удінезе хоч якось боровся з власною невтішною долею, то після відпочинку гості й по воротах пробивали всього один раз — і те невлучно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Дженоа — Удінезе в 26 турі Серії A-2023/24:

Дженоа — Удінезе 2:0

Голи: Ретегі, 36, Бані, 40

Дженоа: Мартін — Де Вінтер, Бані, Васкес (Вольякко, 54) — Сабеллі (Спенс, 78), Френдруп, Бадель (Стротман, 86), Мессіас (Маліновський, 78), Мартін — Гудмундссон, Ретегі (Екубан, 78).

Удінезе: Окоє — Перес, Джанетти, Крістенсен — Ехізібує (Ебоселе, 46), Самарджич (Феррейра, 54), Сілва, Ловрич (Саррага, 86), Земура (Камара, 54) — Лукка, Товен (Девіс, 78).

Попередження: Вінтер — Джанетти, Крістенсен, Ебоселе.

Вилучення: Крістенсен, 49.