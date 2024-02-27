Наставник не виключає такої можливості.
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27 лютого 2024, 12:17
Французький фахівець Зінедін Зідан висловився про подальшу тренерську кар'єру.
"Хотів би тренувати в Італії? Чому б і ні, всяке може трапитися. Зараз я займаюся іншими речами, але давайте переконаємося, що я хотів би отримати інший досвід як тренер", — наводить слова Зідана Sky Sport.
Нагадаємо, що Зідан за свою кар'єру тренував тільки Реал (з 2016-2018 і 2019-2021). Під його керівництвом мадридці тричі виграли Лігу чемпіонів, двічі — чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.