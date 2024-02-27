Італія

Наставник не виключає такої можливості.

Французький фахівець Зінедін Зідан висловився про подальшу тренерську кар'єру.

"Хотів би тренувати в Італії? Чому б і ні, всяке може трапитися. Зараз я займаюся іншими речами, але давайте переконаємося, що я хотів би отримати інший досвід як тренер", — наводить слова Зідана Sky Sport.

Нагадаємо, що Зідан за свою кар'єру тренував тільки Реал (з 2016-2018 і 2019-2021). Під його керівництвом мадридці тричі виграли Лігу чемпіонів, двічі — чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.