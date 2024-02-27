Мамука Джугелія, що є агентом Хвічі Кварацхелії, розповів щодо прозиції від інших клубів - цитує Carriero dello Sport

"Звичайно, що Хвіча має пропозиції від найкращих європейських клубів, адже як вони можуть не бути? У травні все стане зрозуміліше". 

Хвіча хоче отримувати вищу зарплатню в Наполі, втім команда наразі не спішить погоджуватися на це бажання вінгера. 

Цього сезону 23-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 6 голів і віддав 5 асистів. 