Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 28 лютого 2024 року, 19:00.

У рамках перенесеного матчу двадцять першого туру італійської Серії А Сассуоло зазнав нищівної поразки від Наполі.

Господарі поля відкрили рахунок вже на 17-ій хвилині зустрічі, проте у підсумку пропустили аж шість голів у свої ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сассуоло — Наполі у матчі 21-го туру італійської Серії А-2023/24:



Сассуоло — Наполі 1:6

Голи: Рачич, 17 — Ррахмані, 29, Осімген, 31, 41, 47, Кварацхелія, 51, 75

Сассуоло: Консільї — Педерсен (Міссорі, 57), Руан (Кумбулла, 77), Феррарі, Дойг — Рачич (Вольпато, 56), М. Енріке — Байрамі (Дефрель, 77), Торстведт, Лор'єнте — Пінамонті (Кумі, 87)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані (Натан, 62), Естігор, Руї — Замбо-Ангісса, Лоботка (Дендонкер, 80), Траоре (Зелінські, 77) — Політано (Распадорі, 62), Осімген (Сімеоне, 76), Кварацхелія