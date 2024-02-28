Контракт італійського фахівця з "нерадзуррі" спливає влітку 2025 року.
Сімоне Індзагі, Getty Images
28 лютого 2024, 22:59
Генеральний директор міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився щодо потенційного продовження контракту з головним тренером першої команди Сімоне Індзагі.
"Ми любимо Сімоне і, очевидно, ми хочемо продовжувати співпрацю з ним, ми почнемо переговори в потрібний момент.
Його контракт закінчується в 2025 році, але він щасливий тут, і ми дуже задоволені роботою Сімоне", — цитує слова Маротти журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Челсі, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед зацікавлені в послугах Сімоне Індзагі.