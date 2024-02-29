Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Аталантою.

Міланський Інтер у перенесеному домашньому матчі двадцять першого туру італійської Серії A завдав розгромної поразки бергамаській Аталанті.

Інтер — Аталанта 4:0 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Команда була в повному порядку. У перші 10-15 хвилин Аталанта пресингувала нас дуже високо, і тому ми не почали гру так, як зазвичай це робимо.

Натомість нам довелось заспокоїтись, і лише після цього ми почали грати в свій футбол. Нам удалось забити гол і повернути собі ту запеклість, яка нас відрізняє від інших команд ліги. Це все — чудові ознаки правильності нашого шляху, який ми повинні продовжувати без зупинок.

Святкування з Дімарко за рахунку 3:0? Перед пенальті, поки він чекав на рішення VAR, я говорив із ним, і сказав, щоб він пішов на відскок. Те ж саме стосувалось і Думфріса. Нам потрібні були два крайки в тій зоні, і в підсумку відскок пішов саме в ту зону, де добре зіграв Федеріко. Він забив гол, який дозволив нам остаточно закрити цю гру.

Важливо працювати над такими аспектами також, бо в кожній деталі і в кожній грі є чому вчитись. Команда грає добре, ми вже виграли п’ять титулів, грали у фіналі Ліги чемпіонів. Ми отримуємо багато задоволення від наших вболівальників, але з хлопцями ми знаємо, що ми створили цей відрив від суперників усього за місяць, тоді як попереду ще багато ігор, і ми повинні залишатися зосередженими, тому що у футболі все може швидко змінитися.

У нас є команда, яка дотримується своїх принципів, навіть якщо її гравці змінюються. Це — найбільше задоволення, разом з атмосферою, яка була створена на стадіоні.

Зараз мені важко робити вибір, я думаю про Думфріса, який заслуговував грати сьогодні, але Дарміан в останні місяці не пропустив жодної хвилини і провів винятковий перший тайм. Щодня мені доводиться робити непростий вибір, але в моєму розпорядженні чудові хлопці, які завжди викладаються на повну, незалежно від того, грають вони 10 чи 90 хвилин", — заявив італійський фахівець.

У наступній грі міланський Інтер прийматиме генуезький Дженоа.