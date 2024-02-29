Італія

Коментар від президента стосовно форварда Наполі.

Президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс розповів щодо теоретичного майбутнього Віктора Осімгена - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Деякі гравці залишаються у команді на довгі роки, а інших хочуть купити ПСЖ, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі. Важко втримати хороших гравців, коли їх хочуть бачити в себе такі клуби".

У матчі із Сассуоло Віктор відмітився хет-триком, що дозволило Наполі виграти 6:1 у Серії А.

Цього сезону 25-річний гравець провів 21 матч в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 4 асисти.