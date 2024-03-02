Італія

Захисник Лаціо прокоментував поразку від Мілана.

Римський Лаціо в двадцять сьомому турі італійської Серії A поступився Мілану на власному полі.

Лаціо — Мілан 0:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

За ходом цього протистояння в складі "орлів" було вилучено аж трьох футболістів, що стало чи не єдиним моментом, який після гри обговорювали гравців господарів поля.

Зокрема, захисник Лаціо Лука Пеллегріні, якого вилучили на 57 хвилині за друге попередження.

"Я вибачаюсь перед командою і нашими вболівальниками за червону картку.

Наступного разу я точно виб’ю м’яч за межі стадіону, ураховуючи, що крові на обличчі мого партнера по команді й того, що він просив мене зупинити гру, арбітру було недостатньо.

Відсутність спортивної конкуренції перемогла. Ми пишаємося нашою командою, й можемо йти з поля з високо піднятою головою. Forza Lazio!", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє вдома проти фріульського Удінезе.