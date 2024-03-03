Італія

"Нерадзуррі" хочуть надовго зберегти в команді свого алленаторе.

Керівництво міланського Інтера планує продовжити трудову угоду з головним тренером Сімоне Індзагі до 2027 року. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, новий контракт італійського фахівця передбачатиме збільшення його заробітної плати.

Діюча угода 47-річного алленаторе з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Сімоне Індзагі очолив Інтер влітку 2021 року перейшовши з римського Лаціо. За його керівництва міланський клуб двічі вигравав Кубок Італії та тричі завойовував Суперкубок Італії. Також минулого сезону Індзагі вивів "нерадзуррі" у фінал Ліги чемпіонів.

Наразі міланський Інтер впевнено лідирує у італійській Серії А, випереджаючи найближчого конкурента Ювентус на 12 пунктів.