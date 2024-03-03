Італія

Грузин може ще, як мінімум на один сезон залишитися в Неаполі.

Бадрі Кварацхелія, який є батьком грузинського вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії, висловився про майбутнє свого сина у неаполітанському клубі. Його слова наводить Фабриціо Романо.

"На мою думку, він ухвалить рішення залишитися в Наполі наступного сезону. Тільки він може зробити вибір, залишитись у Наполі чи ні. Я поважатиму і прийму будь-яке його рішення", — заявив батько лідера Наполі.

Діюча угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 34 матчі, забив вісім голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі веде перемовини з Кварацхелією щодо нового контракту.