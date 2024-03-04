Італія

Прикра поразка "богів".

Головний тренер бергамаської Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди від Болоньї (1:2) в рамках 27-го туру італійської Серії А. Цитує італійця Football Italia.

"Ми показали дуже сильну гру, особливо у першому таймі. Єдиним негативом став провал після перерви, але навіть після цього відрізку ми добре відреагували.

Після першого тайму ми могли вести з більшим рахунком. На жаль, ми програли, особливо образливим був епізод із пенальті.

Ось так за чотири хвилини ми віддали гру, яка складалася для нас вдало", — заявив головний тренер Аталанти.

Після 27 зіграних турів в чемпіонаті Італії, Аталанта посідає шосту сходинку у турнірній таблиці набравши 46 пунктів.