Вінгер італійського Мілана Рафа Леау висловився з приводу расизма в світі. Його слова наводить італійське видання Corriere della Sera.

"На жаль у соціальних мережах та за їх межами є расисти . Цим людям часто не вистачає освіти в сім'ї та школі. Вони навіть не розуміють, що роблять не так. І це проблема: расисти часто навіть не усвідомлюють, що вони расисти.

У мене є тату із фотографіями Нельсона Мандели (борець з апартеїдом та президент ПАР) та Мартіна Лютера Кінга (борець за права темношкірих). Для нас, темношкірих, це дві великі людини, які боролися до кінця, щоб дати зрозуміти, що ми всі рівні, незалежно від кольору шкіри. Я хотів, щоб їхнє послання залишилося зі мною назавжди.

У мене багато мрій, одне з них – світ без расистів", — сказав португальський футболіст.