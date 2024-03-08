Італія

На рахунку аргентинця п'ять забитих м'ячів у трьох матчах.

Нападника Роми Пауло Дібалу було визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 30-річний аргентинець випередив Тена Копмейнерса (Аталанта), Рафаеля Леау (Мілан), Рікардо Орсоліні (Болонья), Маркуса Тюрама (Інтер) та Душана Влаховича (Ювентус).

Минулого місяця Дібала провів три матчі в Серії А, в яких забив п'ять голів.

Нинішнього сезону Дібала відіграв 27 матчів, у яких забив 14 голів та віддав сім гольових передач.

Після 27 турів Рома набрала 47 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.