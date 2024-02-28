Італія

Чинний контракт аргентинця спливає влітку 2025 року.

Нападник Роми Пауло Дібала може продовжити виступати у складі "вовків" у найближчі роки. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу хоче оновити контракт із 30-річним аргентинцем, щоб прибрати клаусулу для іноземних клубів у розмірі 12 мільйонів євро, яка діє до 31 липня.

Також наголошується, що у контракті може бути клаусула у розмірі 20 млн євро для італійських команд, але Рома хоче деактивувати цей пункт. Це допоможе Ромі збільшити зарплату для форварда до 6 млн євро.

Чинний контракт Пауло розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Дібала провів 25 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість гольових передач.