Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та бергамаська Аталанта.

Туринський Ювентус та бергамаська Аталанта зіграють на Альянц Стедіум у рамках двадцять восьмого туру італійської Серії A.

Массіміліано Аллегрі, після поразки від неаполітанського Наполі (1:2), залучив до стартового складу Гатті та Даніло в трійці центральних захисників, тоді як Маккенні та Міретті розташуються в центральній вісі, а Мілік долучиться до атаки.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі нічиєї проти лісабонського Спортінга (1:1), використав із перших хвилин Карнесеккі в рамці воріт, тоді як Скальвіні гратиме в трійці центральних захисників, а Дзаппакоста розташується на правому фланзі. Пашалич гратиме в центрі поля, а Копмейнерс та Де Кетеларе розташуються під нападником.

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Міретті, Ілінг — Мілік, К’єза.

Запасні: Пінсольо, Скалья, Ругані, Костич, Алекс Сандро, Їлдиз, Кін, Веа, Джало, Ніколуссі-Кавілья, Нонге.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні, Гін, Джимсіті — Дзаппакоста, Пашалич, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, Де Кетеларе — Скамакка.

Запасні: Муссо, Вісмара, Толой, Паломіно, Туре, Лукман, де Рон, Баккер, Колашинац, Адопо, Гатебур, міранчук.



Гра Ювентус — Аталанта почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.