Поточна угода аргентинського форварда із "нерадзуррі" розрахована до літа 2026 року.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
13 березня 2024, 21:58
Генеральний директор міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився щодо потенційного продовження контракту з капітаном та нападником команди Лаутаро Мартінесом, оскільки поточна угода спливає влітку 2026 року.
"Ми хочемо, щоб Лаутаро залишився і підписав нову угоду, він хоче того ж. Це головне в цьому питанні.
Він наш капітан, він хоче залишатися тут, в Інтері, тому я не бачу жодних проблем щодо його нового контракту — потрібен просто час, щоб зробити це у потрібний момент, без поспіху", — цитує слова гендиректора "нерадзуррі" журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше Джузеппе Маротта підтвердив бажання продовжити контракт із головним тренером Інтера Сімоне Індзагі.