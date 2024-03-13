Італія

Поточна угода аргентинського форварда із "нерадзуррі" розрахована до літа 2026 року.

Генеральний директор міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився щодо потенційного продовження контракту з капітаном та нападником команди Лаутаро Мартінесом, оскільки поточна угода спливає влітку 2026 року.

"Ми хочемо, щоб Лаутаро залишився і підписав нову угоду, він хоче того ж. Це головне в цьому питанні.

Він наш капітан, він хоче залишатися тут, в Інтері, тому я не бачу жодних проблем щодо його нового контракту — потрібен просто час, щоб зробити це у потрібний момент, без поспіху", — цитує слова гендиректора "нерадзуррі" журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Джузеппе Маротта підтвердив бажання продовжити контракт із головним тренером Інтера Сімоне Індзагі.