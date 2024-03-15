Італія

Хорватський фахівець має замінити Мауріціо Саррі.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що Мауріціо Саррі залишив посаду головного тренера Лаціо, тому римляни вимушені займатися пошуками нового керманича.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Ігор Тудор близький до того, щоб стати новим головним тренером "орлів".

За інформацією джерела, вже готуються документи до укладання угоди, тоді як хорватський фахівець має підписати контракт до літа 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що очолити Лаціо може колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе.