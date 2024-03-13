Італія

Власник "орлів" Клаудіо Лотіто також розглядає кандидатуру Ігора Тудора.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що Мауріціо Саррі залишив посаду головного тренера Лаціо, тому римляни вимушені займатися пошуками нового керманича.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, колишній форвард "орлів" Мірослав Клозе заявив про свою готовність очолити Лаціо, а початок прямих переговорів між сторонами очікується вже завтра, 14 березня.

Джерело підтверджує, що власник римського клубу Клаудіо Лотіто також розглядає кандидатуру Ігора Тудора, який хоче отримати контракт принаймні до 2025 року.

Щодо Мірослава Клозе, то наразі він вільний агент та має тренерський досвід роботи в якості асистента Гансі Фліка у мюнхенській Баварії та Йоахіма Лева у збірній Німеччини.

В якості головного тренера він працював тільки в Баварії U-17 та австрійському ФК Альтах, який і був його останнім місцем роботи в якості керманича (з літа 2022 до березня 2023).