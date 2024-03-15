Італія

Гравець остаточно змінив своє футбольне громадянство.

Центральний захисник Роми Дін Гейсен, орендований в Ювентуса, отримав свій перший виклик до збірної Іспанії U-21, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу.

Раніше повідомлялося, що 18-річний гравець не збирається виступати за збірну Нідерландів. До цього він встиг відіграти 18 матчів за нідерландські команди U-17, U-18 і U-19.

Зміна футбольного громадянства Гейсена остаточно підтвердилась, коли було оголошено заявку збірної Іспанії U-21 на березневі матчі.

Зазначимо, що 21-го числа іспанці прийматимуть Словаччину у рамках товариського поєдинку, а 26-го на них чекає домашня зустріч із Бельгією у рамках відбору до Євро-2025.

На рахунку Гейсена 12 матчів за Рому та Ювентус у всіх турнірах поточного сезону, в яких він відзначився двома голами та асистом.