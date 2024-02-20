Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гейсен обирав між збірними Нідерландів та Іспанії.

Центральний захисник Роми Дін Гейсен, орендований в Ювентуса, не збирається виступати за збірну Нідерландів, повідомляє видання De Telegraaf.

Народжений в Амстердамі 18-річний гравець прийняв пропозицію Асоціації футболу Іспанії. Очікується, що спочатку він виступатиме за одну з молодіжних команд. За даними transfermarkt, на його рахунку 18 матчів за "молодіжки" збірної Нідерландів (U19, U18, U17).

De Telegraaf зазначає, що коли Гейсену було 5 років, він разом із батьками переїхав до Іспанії, де зробив перші кроки у професійному футболі, представляючи молодіжну команду Малаги. Влітку 2021 року Ювентус підписав його за 470 тисяч євро.

Контракт захисника з туринським клубом розраховано до кінця червня 2028 року. До кінця поточного сезону він виступатиме за Рому на правах оренди.

У складі римських "вовків" нідерландець вже взяв участь у 8 матчах у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.