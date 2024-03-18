Італія

Захисник Інтера прокоментував нічию проти Наполі.

Міланський Інтер у двадцять дев’ятому турі італійської Серії A зіграв унічию проти неаполітанського Наполі на власному полі.

Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри захисник "нерадзуррі" Федеріко Дімарко прокоментував виступ власної команди.

"Ми грали проти сильної команди, грали на характері, із належним бажанням та концентрацією. Урешті-решт іноді може траплятись так, що доводиться трохи потерпіти. Такі моменти можуть траплятись ще й тому, що ми тільки-но відійшли від додаткового часу в Мадриді, і, можливо, трохи втомились.

Нам шкода через цей результат, тому що ми хотіли перемогти, але, звичайно, нічия не повинна кидати тінь на ту велику роботу, яку ми робили впродовж кількох останніх місяців.

Ми могли б краще реалізувати деякі моменти, але це футбол: Наполі — чинний чемпіон Італії, вони знову грають так само добре, як і минулого року, і це команда, яку варто поважати.

Зараз ми трохи відновимось під час перерви на матчі збірних, а коли повернемось, то повинні будемо грати ще краще. Інтер повинен продемонструвати зрілість до кінця сезону.

У нас були складні моменти впродовж сезону, навіть коли ми перемагали, але ми повинні продовжувати працювати.

Ми зараз не тримаємо в голові жодних розрахунків щодо майбутнього. Я навчився цьому впродовж своєї кар'єри. Ми йдемо від гри до гри", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер проведе домашній матч проти Емполі.