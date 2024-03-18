Італія

Керманич Інтера прокоментував нічию проти Наполі.

У двадцять дев’ятому турі італійської Серії A міланський Інтер зіграв унічию проти неаполітанського Наполі на власному полі.

Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Є певне розчарування після цієї гри. Перш за все — через гарний виступ хлопців. Ми зіграли якісно як команда. Дуже добре провели перший тайм і початок другого тайму, а потім припустились помилки, коли суперники зрівняли рахунок, що коштувало нам перемоги.

Те, як це сталось, викликає розчарування, але ми грали в обережний футбол упродовж усього матчу. Можливо, трохи не дограли до кінця.

Момент за участі Дарміана біля воріт гостей? Треба подивитись ту ситуацію ще раз. Арбітр провів хороший матч за дуже несприятливих обставин.

У нас був насичений тиждень з матчами проти Болоньї, Атлетіко та Наполі, але сьогодні ввечері я привітав хлопців із виступом, бо в нас було тільки півтора дні на підготовку.

Також дякую вболівальникам за чудовий прийом, ми хотіли б присвятити їм перемогу, але в кожній грі, кожного нового тижня є чому вчитись. Ми будемо намагатись вдосконалюватись знову. Ми припустились певних помилок, але проти Інтера завжди виступають суперники у найкращій своїй формі, дуже організовані команди.

У випадку з Бареллою, наприклад, Жуан Жезус зробив чудовий підкат, інакше б рахунок був би 2:0, і, можливо, матч на цьому було б завершено.

Це були три дні, які складались з аналізу. Із поразок можна взяти позитивні моменти. Розчарування після гри проти Атлетіко було доволі сильним, тому що ми хотіли пройти далі. Але саме з великих розчарувань можна чогось навчитись.

Мені сподобалась концентрація хлопців, останні три дні ми невпинно працювали над собою, але, очевидно, не з посмішками на обличчях, до чого ми звикли за останні дев’ять місяців.

У футболі трапляються й поразки. Наше розчарування полягає в тому, що ми не подарували вболівальникам перемогу. Але ми все одно підійшли привітати їх, і я побачив, що вони задоволені тим, що ми робимо на полі.

Залишилось дев’ять ігор, 27 очок. Попереду ще два місяці сезону, тож ми повинні добре попрацювати, не здаватись і бути такими ж цілеспрямованими, як і всі ці місяці", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер проведе домашній матч проти Емполі.