Італія

Керманич Наполі прокоментував нічию проти Інтера.

У двадцять дев’ятому турі італійської Серії A неаполітанський Наполі зіграв унічию проти міланського Інтера на полі суперників.

Інтер — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Партенопеї" Франческо Кальцона прокоментував виступ власної команди.

"Не тільки сама лишень гордість дозволила нам здобути бодай нічию в цій грі, ми також вклались у якість нашого футболу. Ми поступались Інтеру за грою лише 10 хвилин від усього ігрового часу.

Суперники перемагали впродовж багатьох ігор поспіль до цього, і ми приїхали до Мілана, не давши суперникам створити великі моменти.

Ми боролись до останнього, тому що Інтер дуже якісно протидіяв нашій атаці та створював проблеми для оборони. Особливо за допомоги швидких комбінацій.

Я задоволений виступом нашої команди, бо вважаю, що вона знайшла себе на полі. Перипетії цього року вплинули на професійне зростання цих хлопців. За сезон змінилося три тренери: ситуація їхньому прогресу точно не сприяла.

За останній тиждень у нас було лише сім командних тренувань поміж підготовкою до ігор і відновленням. Ми тренувалися дуже мало, і нам потрібно було б тренуватися більше, щоб ліквідувати ту прогалину, яка все ще існує. Це лише питання часу.

У Наполі залишився колектив, якому я повністю довіряю. Зараз футболісти роз’їдуться по збірних і залишить дуже мало гравців на базі, тому тренування будуть суто фізичними, щоб підтримувати їх у формі. Я вірю в цих хлопців.

Епізод із Жезусом? Мені нічого сказати, бо я так нічого й не зрозумів із того, що мені казали під час гри. Я подивився лише 30 секунд огляду гри, а потім мене висмикнули давати це інтерв’ю. Можливо, розберемось із цим трохи пізніше", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі неаполітанський Наполі проведе домашній матч проти бергамаської Аталанти.