Італія

Завершився передостанній поєдинок 29 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Рома приймала Сассуоло на Стадіо Олімпіко.

Протягом першої половини зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. По перерві Пеллегріні відкрив рахунок у матчі. Результативний удар капітана "вовків" виявився єдиним у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував їхню мінімальну домашню перемогу.

Рома — Сассуоло 1:0

Гол: Пеллегріні, 50

Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 70), Манчіні, Льоренте, Спінаццола (Анхеліньйо, 37) — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Ауар (Бальданці, 70), Лукаку (Азмун, 86), Ель Шаараві (Гейсен, 86)

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті (Руан, 86) — Рачич (Байрамі, 79), Обіанг (Вольпато, 72), Енріке — Дефрель (Болока, 73), Пінамонті (Мулаттьєрі, 79), Лор'єнте

Попередження: Пеллегріні, Азмун — Ерлич