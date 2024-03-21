Італія

Нігерійський форвард отримує 1,5 мільйонів євро на місяць до сплати податків.

Нападник Наполі Віктор Осімген є найбільш високооплачуваним гравцем італійської Серії А. Про це повідомляє авторитетне видання L'Equipe.

За інформацією джерела, заробітна плата нігерійського футболіста "неаполітанців" складає 1,5 мільйона євро на місяць до сплати податків.

Другим у рейтингу йде нападник Ювентуса Душан Влахович з окладом у розмірі 1,07 млн евро на місяць.

На третьому рядку розташувався воротар Ювентуса Войцех Щесни, місячний оклад якого становить 1 млн євро.

Нинішнього сезону Осімген взяв участь у 24 матчах, у яких забив 13 голів та віддав чотири асисти.