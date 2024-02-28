Італія

Видатне досягнення нігерійського центрфорварда.

Центральний нападник Наполі Віктор Осімген забив 10+ голів у четвертому поспіль сезоні Серії А.

Сассуоло — Наполі 1:6 Відео голів та огляд матчу 28.02.2024

За даними OptaPaolo, серед гравців неаполітанців раніше таке вдавалося лише Дієго Марадоні (1984/85-1987/88) та Аттілі Саллустро (1929/30-1932/33).

У першій своєї кампанії чемпіонату Італії (сезон-2020/21) нігерієць забив 10 голів у 24 матчах. У другій він записав на свій рахунок 14 результативних ударів у 27 поєдинках.

Третій сезон Серії А у кар'єрі Осімгена наразі є для нього найуспішнішим — 26 голів у 32 матчах. У поточному сезоні турніру 25-річний гравець взяв участь у 15 поєдинках, відзначившись 11 результативними ударами.