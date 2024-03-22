Італія

Фікайо не звертає увагу недолугих людей.

Англійський захисник італійського Мілана Фікайо Томорі висловився про вплив расизму у сучасному футболі. Його слова наводить GFNI.

"Мені ніколи не заважав расизм. Щось таке траплялося в соцмережах, але я ніколи не надавав цьому значення. Розумію, що проблема існує, це дратує.

Від себе можу сказати, що спроби боротися з ним роблять мене щасливим. У Англії чимало ініціатив. Радий говорити про це, оскільки він існує і у футболі, і за його межами. Сьогодні ми маємо можливість обговорювати це питання і давати поради щодо того, як з ним боротися", — сказав Томорі.

Раніше захисника Інтера Франческо Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал.