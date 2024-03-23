Італія

У клубі хотіли би демонструвати хороші результати у цьому компоненті.

Директор з доходів і розвитку Ювентуса Франческо Кальво розповів щодо результатів команди з точки зору комерції.

"Іноді мені хотілося б, щоб ми були в Мілані, а не в Турині, це дає більше комерційних можливостей", — цитує Франческо ресурс Sport Mediaset.

"Але там вже є два клуби, і це було б незручно для нас. Ми все ще пишаємося тим, що представляємо Турин в Італії та у світі. Що нас відрізняє порівняно з нашими європейськими чемпіонатами, так це структура, яку ми маємо в основі, тому що Серія А сьогодні не така розвинена система, як англійська Прем’єр-ліга та іспанська Ла Ліга. Це неприємно, що остання англійська команда заробляє більше, ніж перший італійський колектив".

На даний момент Ювентус знаходиться на третьому місці у Серії А.