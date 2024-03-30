Італія

Коментар від захисника стосовно рішення зміни тренера.

Браян Крістанте розповів щодо звільнення Жозе Моуріньо.

"Не правда, що гравці призвели до цього. Так працює футбол. Коли справи йдуть не так, тренер йде першим, навіть якщо винен не лише він", — цитує Браяна ресурс Corriere dello Sport.

"Повірте мені. Ми дізналися, що відбувається, коли Моурінью повідомив нам про це вранці.

Перерва була корисною для відновлення після проблеми зі спиною, тому я не грав за збірну Італії. Тепер я готовий до заключної частини сезону.

Я не той гравець, який зазвичай записує своє ім’я в протокол або віддає результативні передачі. Мої характеристики менш помітні чи вражаючі, але я заслужив те, що маю.

Спочатку нам було важко полюбити одне одного з вболівальниками Роми, але я думаю, що зараз вони мене цінують.

Я завжди буду вдячний Даніеле Де Россі, який згадав мене як приклад на своїй прощальній прес-конференції як гравця Роми. Він робить неймовірні речі як тренер, і це не було гарантовано, зважаючи на важкий контекст".

Цього сезону 29-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти.