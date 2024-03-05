Італія

Керівництво "вовків" задоволене виступом команди під керівництвом нового наставника.

Керівництво Роми хоче продовжити контракт з головним тренером команди Даніеле Де Россі. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" задоволене виступами команди під керівництвом 40-річного фахівця.

У зв'язку з цим Рома готова запропонувати Де Россі контракт на два роки зі значним підвищенням заробітної плати.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2024 року.

Після 27 турів Рома набрала 47 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.