Посеред січня цього року італійська Рома поставила хрест на відносинах із португальським фахівцем Жозе Моурінью.

Після цього досвідчений тренер перебуває в активному пошуку нового місця для роботи, однак наразі жоден європейський клуб не має планів щодо нього.

У ЗМІ називались варіанти як із поверненням "Особливого" до лондонського Челсі, так і з його приходом до мюнхенської Баварії, проте далі розмов на сторінках газет ці новини ще не заходили.

А ось із саудівським Аш-Шабабом у Жозе все дуже серйозно — ще під час зимового трансферного вікна він отримав пропозицію з готовою чернеткою контракту, проте відхилив її в сподіванні ще трохи попрацювати в Європі.

Тоді інвестори з PIF на певний час призупинили перемовини, після чого ще не виходили на португальця з новими пропозиціями.

Однак італійські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом ще один представник Саудівської Аравії має звернутись до агентів Моурінью із "значно привабливішим контрактом".