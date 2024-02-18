Клуб із Близького Сходу не відступається від своєї великої мрії.
Жозе Моурінью, Getty Images
18 лютого 2024, 12:54
Посеред січня цього року італійська Рома поставила хрест на відносинах із португальським фахівцем Жозе Моурінью.
Після цього досвідчений тренер перебуває в активному пошуку нового місця для роботи, однак наразі жоден європейський клуб не має планів щодо нього.
У ЗМІ називались варіанти як із поверненням "Особливого" до лондонського Челсі, так і з його приходом до мюнхенської Баварії, проте далі розмов на сторінках газет ці новини ще не заходили.
А ось із саудівським Аш-Шабабом у Жозе все дуже серйозно — ще під час зимового трансферного вікна він отримав пропозицію з готовою чернеткою контракту, проте відхилив її в сподіванні ще трохи попрацювати в Європі.
Тоді інвестори з PIF на певний час призупинили перемовини, після чого ще не виходили на португальця з новими пропозиціями.
Однак італійські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом ще один представник Саудівської Аравії має звернутись до агентів Моурінью із "значно привабливішим контрактом".