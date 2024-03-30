Італія

Наставник дав свій коментар.

"Статистика говорить про те, що справи у нас йдуть не дуже добре. На щастя, у нас великий відрив від п'ятого місця.

Ми повинні досягти своєї мети і зробимо це, ми потрапимо в Лігу чемпіонів, нехай навіть усе вирішиться в останньому турі.

Ситуація непроста, нам потрібно переломити її.

Ми втрачали очки, але залишаємося чудовою командою. Ми повинні пишатися виступом у цій грі. Ми все змінимо у вівторок. У футболі деякі речі складаються на твою користь, деякі — не на твою, потрібно лише зберігати віру в те, що ми робимо, у цих гравців. Вони проводять хороший сезон", — сказав Аллегрі.