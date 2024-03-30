Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 березня 2024 року.

У рамках тридцятого туру італійської Серії А-2023/24 Лаціо приймав Ювентус на Стадіо Олімпіко у Римі.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами.

Друга половина матчу могла завершитися так само, але вже у компенсований час Марушичу вдалося відкрити рахунок.

Відповісти на його гол гості не встигли, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу господарів поля у дебютному поєдинку під керівництвом Ігора Тудора.

Огляд матчу: