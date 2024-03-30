Італія

Завершився четвертий поєдинок 30 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцятого туру італійської Серії А-2023/24 Лаціо приймав Ювентус на Стадіо Олімпіко у Римі.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. Друга половина матчу могла завершитися так само, але вже у компенсований час Марушичу вдалося відкрити рахунок. Відповісти на його гол гості не встигли, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу господарів поля у дебютному поєдинку під керівництвом Ігора Тудора.

Лаціо — Ювентус 1:0

Гол: Марушич, 90+3

Лаціо: Мандас — Хіла, Романьйолі, Казале — Ф. Андерсон, Камада (Гендузі, 81), Катальді (Весіно, 80), Марушич — Педро (Ісаксен, 57), Дзакканьї (Л. Альберто, 84) — Кастельянос (Іммобіле, 57)

Ювентус: Щесни — Сілва, Сілва, Ругані, Де Шильйо (Ілінг, 46) — Міретті (Маккенні, 46), Локателлі, Рабьо — Камб'язо (Веа, 63), Кін (Секулов, 80), К'єза (Їлдиз, 68)

Попередження: Іммобіле — Ілінг, Веа