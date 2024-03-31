Італія

"Россонері" нарешті перемогли на "Артеміо Франкі".

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував переможну гру з Фіорентиною (2:1) в рамках 30-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Ми грали добре, створили багато моментів і, думаю, заслужили на перемогу на полі суперника, з яким у нас завжди в гостях були проблеми. Після перерви на матчі збірних нелегко, тому я особливо радий цій перемозі.

Ми перебуваємо в хорошій формі протягом двох-трьох місяців. Команда додає в надійності, і кожен готовий допомагати в обороні. Коли в нас виходить добре захищатися, то, природно, завдяки майстерності в атаці ми здатні завдати проблем будь-якому супернику", — заявив Піолі.