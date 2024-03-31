Італія

Тренер висловив думку щодо гри форварда у Мілані.

Стефано Піолі розповів щодо виступів Рафаеля Леау.

"Ми супроводжували його протягом цієї частини кар'єри, і він дозволив себе супроводжувати, був готовий вчитися. Зараз Леау на порозі того, щоб стати величним чемпіоном, ми завжди думали, що він таким стане", — цитує Стефано ресурс Sky Sport Italia.

"Я бачу, що він набагато кращий не тільки в своїх навичках, але й у настрої на тренуваннях і під час матчу.

Звичайно, Мілан покладається на нього, як Парі Сен-Жермен на Кіліана Мбаппе, а будь-яка інша команда дивиться на якість своїх індивідуальних талантів. Він може грати по-різному, має силу і якість, у нього є все, що йому потрібно".

Завдяки голу Рафаеля Мілан виграв у Фіорентини у матчі Серії А.