Італія

Коментар від голкіпера щодо виступів команди.

Войчєх Щєнсни розповів щодо виступів Ювентуса.

"Ми всі повинні розуміти, що нам потрібно віддати більше для Ювентуса", — цитує Войчєха ресурс DAZN.

"Ми усвідомлюємо, що ми зробили недостатньо за попередні два місяці, це негативний момент, і це болить нам усім. Ми повинні усвідомлювати цілі, які ми ставимо перед собою.

Кожен із нас має задати собі запитання. Хлопці наполегливо тренуються, голодні, але результатів немає. Ми всі повинні робити свою справу краще.

Кубок Італії — це єдиний трофей, який ми можемо виграти, ми знаємо, наскільки це важливо, так само, як важлива кваліфікація до Ліги чемпіонів".

У матчі з Лаціо команда програла з рахунком 0:1 через гол Адама Марушича.