Італія

У клубі хочуть виконати декілька змін.

Наполі може змінити спортивного директора — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Мауро обійняв цю роль у липні минулого року після відставки Крістіано Джунтолі, який приєднався до Ювентуса. Раніше Мелусо працював зі Спецією, Лечче, Козенце та Фрозіноне, але не мав досвіду роботи на найвищому рівні.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс був розчарований роботою Мелузо, і тепер він планує запросити нового спортивного директора перед наступним сезоном, бажаючи знову змагатися за чемпіонство.

Наразі Наполі цікавиться П'єтро Аккарді, якого вже пов'язували з командою після відставки Джунтолі минулого року. Наразі альтернативи включають колишнього гравця Мілана Фредеріка Массару та Шона Сольяно з Верони.