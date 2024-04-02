Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 1 квітня 2024 року.

Рома втратила очки в матчі з Лечче — 0:0, який відбувся в рамках 30-го туру Серії А.

Після 30 турів Рома на 5 місці та відстає від топ-4 на 5 очок. Лечче на 13-й сходинці.

Огляд матчу:

Лечче — Рома 0:0

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Венуті, 82) — Алмквіст (Банда, 61), Блен, Рамадані, Доргу (Уден, 72) — Крстович, Пікколі (Сансоне, 62)

Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 84), Манчіні, Ндіка (Гейсен, 46), Анхеліньйо — Крістанте, Паредес, Бове (Ауар, 64) — Бальданці (Дібала, 84), Лукаку, Залевські (Ель Шаараві, 64)

Попередження: Пікколі, Баскіротто, Рамадані — Ндіка, Крістант